Cate autorizatii de construire s-au eliberat in Iasi in luna iunie 2019

In luna iunie 2019, in judetul Iasi s-au eliberat 243 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, cu 8,5% mai multe comparativ cu luna anterioara si cu 4,7% fata de luna corespunzatoare a anului precedent. In perioada 1.I ‒ 30.VI.2019, numarul autorizatiilor de construire pentru cladiri rezidentiale eliberate pe total judet, a fost de 1126, in scadere cu 1,6% (-18 autorizatii) fata de aceeasi perioada din anul 2018; pe medii de rezidenta, s-a inregistrat o majorare cu 34,8% (+46 autorizatii) in mediul urban si o diminuare cu 6,3% (-64 autorizatii) in mediul rural.