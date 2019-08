Cate bilete cumpara iesenii folosind aplicatiile online! CTP prezinta cifrele 

24 pay ctp iasi1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); 60 de bilete si abonamente pe ora, in medie, sunt achizitionate online de catre utilizatorii mijloacelor de transport public din Iasi. In doar un an de la introducerea acestei alternative de plata moderne, prin intermediul platformei 24pay, CTPIasi a vandut aproximativ 530.000 de titluri de calatorie, in valoare totala de circa 2.200.000 de lei. Concret, in aceasta perioada, in fiecare zi au fost achizitionate aproximativ 1500 de bilete si abonamente online. In topul celor mai bine vandute titluri de calatorie se afla biletele cu valabilitate de 120 de minute, pentru o zona, in numar de aproximativ 345.000 (peste 860.000 de lei). Locul al doilea este ocupat de biletele cu pret redus pentru studenti, ...