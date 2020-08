Cate cazuri de violenta domestica au fost inregistrate in primele sapte luni ale acestui an, la nivelul IPJ Constanta

Din totalul de cazuri de la începutul anului, polițiștii au emis 111 ordine de protecție provizorii. În celelalte cazuri, victimele s-au opus emiterii unui astfel de ordin.

„Acasă” trebuie să fie locul în care ne simțim în siguranță, unde primim căldură și, ideal, iubire, indiferent cine locuiește în acel spațiu. Când asociem acest cuvânt cu „violența domestică”, deja se creează o contradicție, care face ca violența domestică să fie greu de identificat, de înțeles și mai ales, de pedepsit.Violența domestică este reprezentată de orice inacțiune sau acțiune intenționată de violență fizică, sexuală, psihologică, economică, socială sau spirituală care se produce în mediul familial sau domestic ori între soți sau foști soți, precum și între actuali sau foști parteneri, indiferent dacă agresorul locuiește sau a locuit împreună cu victima.În primele 7 luni ale acestui an, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța au fost sesizate, prin apel 112 sau în mod direct, 215 astfel de fapte.Deja nu mai este o noutate faptul că, pentru îndepărtarea pericolului care planează asupra vieții, sănătății și integrității corporale a părții vătămate, polițiștii care intervin la eveniment pot emite un ordin de protecție provizoriu și îl pot îndepărta pe agresor, indiferent dacă acesta este proprietar al spațiului de locuit.Din totalul de cazuri de la începutul anului, polițiștii au emis 111 ordine de protecție provizorii. În celelalte cazuri, victimele s-au opus emiterii unui astfel de ordin.- conștientizați ce vi se întâmplă și nu acceptați situația ca pe o normalitate;- anunțați Poliția, depuneți o plângere sub orice formă o puteți face;- dacă simțiți că planează un pericol din partea agresorului, solicitați polițistului să vă ajute și să elibereze un ordin provizoriu de protecție, cu toate implicațiile juridice ce decurg de aici;- cereți ajutorul organizațiilor care oferă consiliere, sprijin, adăpost etc.;- nu vă retrageți plângerea! Lăsați-ne să ne facem treaba, pentru a vă putea ajuta.