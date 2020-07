Cate ceva despre Victor Ponta

In 2012, de gerul Bobotezei, un grup de manifestanti scandeaza in centrul Bucurestilor numele Arafat. Nu e vorba de Yasser, e vorba de Raed, tot palestinian, nascut la Damasc, naturalizat cetatean roman in studentia de la Cluj. Cine ar putea sa fie de partea unui strain intr-o tara in care xenofobia, chiar si cand nu se manifesta deschis, face parte din subconstientul poporului?