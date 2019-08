Cate cladiri au fost demolate pentru a se construi Casa Poporului?

Palatul Parlamentului, cunoscută sub denumirea și de Casa Poporului, este cea mai reprezentativă clădire din țara noastră și una dintre cele mai reperezentative din lume. Impunătoarea clădire măsoară 270 m pe 240 m, 86 m înălțime, și 92 m sub pământ. Aceasta are 9 nivele la suprafață și alte 9 subterane. Acesta este a doua cea mai mare clădire administrativă pentru uz civil ca suprafață din lume, după Pentagon.