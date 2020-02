Cate clase are Maria Ilioiu de la Bravo ai stil, Celebrities! Nu profeseaza meseria pentru care s-a pregatit!

Maria Ilioiu de la Bravo ai stil a devenit cunoscuta la TV odata cu emisiunea Insula Iubirii, unde a participat in calitate de ISPITA! Acum, este concurenta la sezonul din 2020 a emisiunii Bravo ai Stil, alaturi de alte vedete din Romania!

Putina lume stie, insa, detalii din copilaria si adolescenta Mariei, care are un trecut mai zbuciumat decat ai zice la prima vedere. A fost la un pas de moarte!

Maria Ilioiu a povestit, pentru viva.ro, despre cea mai mare drama din viata sa.

„Am avut un accident. M-a lovit o masina pe trecerea de pietoni. Soferul m-a agatat cu oglinda masinii. Eu nu imi aduc aminte nimic, am ramas inconstienta, m-am trezit in spital dupa doua zile.

Cand am cazut, am dat cu fruntea de asfalt, nu m-am recunoscut cand m-am vazut in oglinda, doctorii mi-au spus ca doua zile s-au rugat de mine ca sa ma opereze. De la soc nu imi amintesc nimic, doctorilor le-am spus ca sunt din Ucraina, accidentul mi-a schimbat mentalitatea.

Dupa ce m-am vindecat, m-am dus la locul accidentului, cand m-am dus la locul accidentului am vazut doua cruci, in locul acela mai murise doi copii. Coincidenta sau nu era aceeasi data, aceeasi zi, doar ca anul era diferit, copiii au fost ingerii mei pazitori’, si-a amintit Maria Ilioiu.

Cate clase are Maria Ilioiu

Originara din Ucraina, despre Maria Ilioiu nu se stie clar unde a urmat scoala primara si liceul. Cert este ca, odata ajunsa la Bucuresti, vedeta e devenit studenta! Si nu a ales orice facultate, ci tocmai pe cea de drept. Este cunoscut faptul ca aceasta scoala nu este cea mai usor de urmat, fiind vorba despre 4 ani de studiu intens. Maria, insa, s-a ambitionat si a terminat Facultatea de Drept din cadrul Universitatii Romano-Americane. Cu toate ca a absolvit Facultatea de Drept, nu a profesat in domeniu.

Conform website-ului oficial al Universitatii Romano-Americane, facultatea de drept, atat la invatamant cu frecventa, cat si la frecventa redusa, presupune studii universitare de licenta cu durate de 4 ani. Mai mult, multe dintre materiile studiate in cadrul facultatii sunt predate in limba engleza.

Ceea ce este, totusi bizar, este faptul ca, pe contul personal de Facebook, Maria Ilioiu nu a notat ca ar fi terminat facultatea. In descriere, ea a scris ca ar fi urmat, intr-adevar, cursurile facultatii de drept, dar intre 2009 si… 2009.

Oricum ar fi, cert este ca Maria Ilioiu nu este nici avocat, judecator sau notar. Ea prefera sa participe la emisiuni de televiziune! In afara de asta, ea detine un magazin unde vinde haine!

