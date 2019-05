Cate dosare penale are Radu Mazare in Romania. Prejudiciul depaseste 100 de milioane de euro

mazare

Radu Mazare a fost adus luni seara in Romania, din Madagascar, cu o cursa aeriana care a avut escala in Paris. Avionul care il transporta pe fostul primar al Constantei a aterizat pe Aeroportul International „Henri Coanda” la ora 20:35. Antena 3 a difuzat, luni seara, primele imagini cu Radu Mazare dupa aterizarea in Romania.

Radu Mazare a fost preluat de la Aeroportul Otopeni de reprezentanti ai Administratiei Nationale a Penitenciarelor si dus cu o duba la Penitenciarul Rahova, unde va sta o perioada de 21 de zile in carantina, iar apoi va fi transferat la penitenciarul unde isi va ispasi condamnarea.

Fostul primar al Constantei Radu Mazare a fost arestat in Madagascar pe 8 mai, acolo unde a fugit pe 30 decembrie 2017.

Radu Mazare are in Romania 8 dosare penale, patru trimise in instanta si restul in faza de urmarire penala la procurori. Intr-un dosar are decizie definitiva de condamnare.

Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat definitiv pe Radu Mazare, pe 8 februarie, la 9 ani de inchisoare cu executare, in dosarul retrocedarilor unor terenuri in Constanta si Mamaia. In acelasi dosar, o pedeapsa cu executare a fost dispusa si pentru Cristian Borcea, acesta primind 5 ani de inchisoare. Borcea este din 8 februarie in penitenciar, unde s-a intors dupa ce fusese eliberat conditionat cu cateva luni inaintea condamnarii din dosarul retrocedarilor.

Radu Mazare a fost acuzat, alaturi de alti functionari din Primaria Constantei, de atribuirea nelegala a unor terenuri (plaje si faleze din Constanta), prejudiciul estimat de DNA ridicandu-se la 114 milioane de euro. Decizia instantei a venit dupa noua ani de procese si alte opt amanari consecutive de pronuntare a unei sentinte.

Intr-o alta cauza, cunoscuta ca „dosar Polaris”, Radu Mazare a primit, pe 3 mai, o pedeapsa de 9 ani si 10 luni de inchisoare. Sentinta data de instanta suprema in dosarul Polaris nu este definitiva si a fost deja contestata, o decizie definitiva urmand sa fie data de un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Acuzatia lui Mazare din acest dosar este de luare de mita si abuz in serviciu, pentru ca a oferit discretionar un contract firmei de salubritate Polaris.

