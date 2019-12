Cate operatii estetice are Raluca Turcan, vicepremierul Romaniei. Cum arata ea cu ani in urma. Diferenta majora

Raluca Turcan este noul vicepremier al Romaniei in Guvernul condus de Ludovic Orban. Ea a intrat in politica in anul 2000, cand arata ca o scolarita care purta bentita, iar de atunci a facut o serie de schimbari, inculsiv operatii estetice in urma carora si-a modificat aspectul fizic.

Raluca Turcan, vicepremierul Romaniei, a facut o serie de operatii estetice

Raluca Turcan a intrat in politica in anul 2000, ca membru PNL, cand inca nu era pusa la punct cu ultimele aparitii in materie de moda. In timp ce era consiliera presedintelui PNL Theodor Stolojan, obisnuia sa poarte fuste comune, la care asorta de multe ori bentite. Nici coafura nu era deosebita, dar in timp femeia politician s-a schimbat.

Din anul 2004 a fost cooptata in conducerea PNL. Odata cu ascensiunea politica i s-a dezvoltat si simtul estetic si a ajuns una dintre cele mai elegante femei din politica romaneasca. La un moment dat chiar a defilat pe scena, in anul 2010, la Bucharest Fashion Week, prezentand o rochie de seara din colectia Galinei Panzaru.

Acum se imbraca de la marile case de moda si chiar si-a facut cateva operatii estetice pentru a arata senzational. Specialistii sustin ca Raluca Turcan si-a facut lifting de sprancene cu fire de suspensie si si-a indepartat cearcanele. Pentru acest lucru, fie s-a injectat, fie si-a facut o blefaroplastie inferioara. Si-a facut si conturul buzelor, iar santurile nazolabiale au disparut datorita injectiilor cu botox.

Raluca Turcan este noul vicepremier al Romaniei in Guvernul condus de Ludovic Orban. Ea este casatorita cu Valeriu Turcan si are un copil.

