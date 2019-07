Cate proiecte a avut Primaria Constanta in anul Centenarului. Povestea busturilor care nu au mai fost realizate intr-un parc

Ministerul Culturii, oficial despre proiectul busturilor

Femeia ucenic instruită de Brâncuşi

Proiectele municipalităţii în an centenar

Anul 2018. Toţi românii şi-au exprimat sentimente de patriotism. S-au împlinit 100 de ani de la Marea Unire de la 1918, iar autorităţile locale au fost într-o cursă de implementare de proiecte potrivite contextului. De altfel, la nivel naţional, zeci de busturi au fost dezvelite, unele fiind asemănătoare chipurilor pe care le reprezentau, iar altele fără să aibă legătură cu cel comemorat.Parcul din cartierul constănţean Tomis II a fost spaţiul dorit de o asociaţie pentru realizarea unui proiect în colaborare cu mai mulţi istorici. Asociaţia „Eurocult“ a depus, în an centenar, un proiect de ansamblu de busturi, prin care să transforme anostul parc într-unul care să trezească mândria naţională. Personalităţile trebuiau să fie din domeniul militar, cu legături strânse cu Dobrogea. Nu este prima oară când un astfel de subiect este adus în centrul atenţiei. În 2017,, directorul Muzeului Militar din Constanţa, a vrut să transforme acest spaţiu în „Parcul Artileriei”.Printr-o solicitare scrisă către Ministerul Culturii, cotidianul ZIUA de Constanţa a întrebat care este motivul pentru care proiectul ansamblului de busturi nu a mai fost realizat, ţinând cont că, potrivit lui Costin Scurtu, directorul Muzeului Militar din Constanţa, erau căutate deja imagini pentru realizarea busturilor.Potrivit răspunsului primit de la minister, proiectul Asociaţiei „Eurocult“ a fost depus în sesiunea I de finanţare a proiectelor aparţinând persoanelor juridice de drept privat fără scop patrimonial. În urma evaluării proiectului, s-a stabilit că doar anumite activităţi erau eligibile. Astfel, s-a propus diminuarea bugetului în concordanţă cu activităţile care se încadrau în documentul programatic. În urma întâlnirii, reprezentanţii asociaţiei au fost de acord cu diminuarea bugetului şi redimensionarea activităţilor.În acest context, ansamblul de busturi propus iniţial de către Asociaţia „Eurocult“ a fost scos din cadrul proiectului în urma discuţiilor, deoarece se afla sub incidenţa Legii 120/2006, a monumentelor de for public, iar obţinerea avizelor şi a altor documente necesare depăşea perioada de implementare a proiectului. Printr-o adresă către Primăria municipiului Constanţa, am solicitat precizări cu privire la situaţia parcului, oficialii răspunzând că nu sunt probleme juridice cu parcul.În perioada 1939 - 1940, în curtea Regimentului 13 Artilerie Constanţa este ridicată Capela Militară „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril“ după planurile arhitectului D. Ionescu Berechet. Între 1949 şi 1951, biserica a avut statut de catedrală arhiepiscopală. Aşa cum se obişnuia, orice unitate militară se afla la marginea oraşului. Pentru că oraşul s-a dezvoltat mult, unitatea a fost mutată de acolo, iar capela militară este una dintre marile biserici constănţene care încă funcţionează într-un parc plin de istorie.În curte se află şi un monument istoric, care poate fi uşor confundat cu un stâlp de iluminat. Este realizat de, femeia ucenic pregătită de însuşiConform Ministerului Culturii, Municipiul Constanţa a depus şapte proiecte de celebrare a Centenarului Marii Uniri. Dintre cele şapte proiecte, Comitetul Interministerial pentru Centenar a aprobat patru proiecte. Menţionăm că unul nu a mai fost realizat deoarece solicitantul a renunţat să îl mai implementeze.