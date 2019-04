Cate zile libere ai de mini - vacanta de  Paste - 1 Mai

zile libere google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mai sunt cateva zile pana la mult asteptata mini-vacanta de Paste-1 Mai, cand romanii care lucreaza la stat vor avea nu mai putin de sase zile libere. Astfel, In acest an, zilele libere acordate prin lege de sfintele sarbatori pascale vor fi legate si de mini - vacanta de 1 Mai. Zile libere de Pasti 2019. O noua minivacanta pentru romani. Cate zile au liber bugetarii In prezent, zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza din Codul muncii sunt: 1 si 2 ianuarie; 24 ianuarie (Ziua Unirii Principatelor Romane); Vinerea Mare (ultima zi de vineri inaintea Pastelui) prima si a doua zi de Paste; 1 mai (Ziua Muncii); 1 iunie (Ziua Copilului); prima si a doua zi de Rusalii; 15 august (Adormirea Maici ...