Catedrala Notre-Dame este pe cale sa se prabuseasca. Din cauza caniculei, au inceput sa pice pietre din boltile naosului

Catedrala Notre-Dame, salvata in extremis de la un incendiu devastator in luna aprilie, este inca in pericol de a se prabusi - o "urgenta" care justifica reluarea lucrarilor de consolidare intrerupte de amenintarea unei poluari cu plumb, a subliniat miercuri Ministerul Culturii, citat de AFP. "Azi, edificiul face in continuare obiectul unei decret de pericol public din partea prefectului politiei, datand din 17 aprilie, iar noi caderi de pietre din boltile naosului s-au produs foarte recent in urma episodului de canicula", a precizat Ministerul citat. Lucrarile de consolidare si securizare la catedrala, care a fost aproape de a se prabusi in timpul incendiului devastator din 15 ...