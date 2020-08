Catelusa Bichon Havanez, pierduta in zona Faleza din Ovidiu. Se ofera recompensa!

O cățelușa Bichon Havanez pierdută/ luată în zona Faleză din Ovidiu este căutată de stăpân!

„OFER RECOMPENSA! Cățelusa Bichon Havanez pierduta/luata in zona Faleza Oras Ovidiu in data de 19.08.2020, in jurul orei 8.30 dimineata. Este cipată, raspunde la numele Piky, ca și particularitate schiopatează cu piciorușul stâng din spate! Este foarte atasata de familie si nu poate supravietui in compania altei familii. Rog urgent cine o gaseste sa ma contacteze pe 0720304400. Va rog sa distribuiti si sa ma ajutati sa o gasesc!”.