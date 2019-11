Cateodata, ca sa castigi, trebuie sa si risti“: Cine crede Gica Hagi ca va fi noul selectionar al Nationalei Romaniei, dupa Cosmin Contra

Deocamdată, sunt aici, nu mă pot gândi la ce gândesc unii sau alții. Eu sunt la Viitorul, îmi fac treaba, învăț în fiecare zi, știu că sunt mai bun în fiecare zi. Sunt deschis să învăț, iar odată și odată va veni. Am spus mereu că îmi mai doresc să antrenez o echipă puternică, să câștig, și o echipă națională. Sunt ultimele mele dorințe în fotbal, însă doar în cazul unui proiect câștigător, să construiesc ceva care să fie învingător. În momentul de față, eu zic că echipa națională are antrenor. Așa cred eu. Cred că Mirel Rădoi (n.r. selecționerul de la tineret) va fi. A făcut bine la U-21. Așa, ca o opinie de-a mea, și Mircea Lucescu e de nivel foarte înalt. Nu vreau să fac speculații, dar cred că Mirel e antrenorul. E deja acolo. Eu aș zice să facă, deși există acel risc. Și eu am avut acea perioadă când am acceptat. Câteodată însă, ca să câștigi, trebuie să și riști. El știe mai bine.