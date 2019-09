Cateva mii de persoane au manifestat la Berna contra introducerii tehnologiei 5G

Câteva mii de persoane au manifestat sâmbătă în capitala Elveţiei, Berna, pentru a-şi exprima opoziţia faţă de introducerea tehnologiei 5G în ţara lor, relatează AFP. ''Boicotarea 5G'' şi ''Întotdeauna mai rapid, mai înalt, mai departe, în detrimentul omului şi al mediului. Stop 5G'' puteau fi citite pe pancartele purtate de manifestanţi, în faţa Parlamentului federal elveţian, pentru a denunţa o tehnologie considerată nocivă pentru sănătate. ''Faptul că astăzi s-au adunat atâtea persoane este un semnal puternic contra introducerii necontrolate a 5G'', a declarat Tamlin Schibler Ulmann, co-preşedinta Frenquencia, asociaţia care a organizat manifestaţia. După Coreea de Sud, Elveţia este una dintre primele ţări din lume care a adoptat 5G, infrastructură mobilă aflată în centrul unei ample dispute tehnologice între SUA şi China. Opozanţii din Elveţia faţă de 5G se tem de efectele razelor electromagnetice ale acestei tehnologii. Mai multe cantoane, puse sub presiune de petiţiile online, au îngheţat procedurile pentru construirea de antene, în numele principiului prudenţei, aşa cum s-a întâmplat la Geneva, Vaud, Fribourg şi Neuchâtel. Federaţia elveţiană a medicilor (FMH) a pledat la rândul său pentru precauţie, explicând că, deşi nu se va dovedi ştiinţific că o creştere a valorilor limită ale razelor actuale nu are niciun impact asupra sănătăţii, ar trebui să se renunţe la sporirea'' lor. Opozanţii încearcă totuşi să lanseze o iniţiativă în vederea convocării unui referendum pe acest subiect. În acest scop, este nevoie de strângerea a cel puţin 100.000 de semnături în 18 luni. AGERPRES/(AS - autor: Tudor Martalogu, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: (c) www.letemps.ch