Cati bani a bagat Guvernul Orban in buzunarele partidelor conduse de Ponta si Melescanu si care ar fi explicatiile

Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a comunicat, miercuri, sumele cu care statul finanteaza in luna februarie partidele care au reprezentanti in Parlament. Este a doua luna consecutiv in care primesc subventii si partidele nou infiintate conduse de Victor Ponta si Teodor Melescanu, gratie unei derogari de la lege asumate de Guvernul Orban.