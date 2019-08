Cati bani a platit Gigi Becali pentru transferul mult dorit si ce salariu va avea fostbalistul

Gigi Becali 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); FCSB si Poli Iasi au batut palma in privinta lui Ionut Pantiru, care a semnat, marti seara, contractul cu vicecampioana Romaniei. Intelegerea cu fundasul stanga in varsta de 23 de ani e valabila pe cinci ani, iar acesta va beneficia si de un salariu dublu fata de cel pe care-l primea in Copou. Sursele sustin ca fotbalistul a semnat cu FCSB pe cinci ani si va incasa 6.000 de euro lunar. Pentru a-si acoperi postul problematic din aparare, Gigi Becali a platit 200.000 de euro in schimbul fundasului stanga. De asemenea, moldovenii vor incasa 20% din suma unui transfer ulterior. “Cluburile au ajuns la un acord, acum s-au semnat documentele, iar Ionut va pleca miercuri dimineata la Bucur ...