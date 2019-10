Cati bani a pus Anamaria Prodan in plic la nunta fiicei lui Gigi Becali! S-a stabilit un nou record national

Oficial, inca unul dintre micile secrete din jurul nuntii fiicei lui Gigi Becali s-a aflat!

Cati bani a pus Anamaria Prodan in plic la nunta fiicei lui Gigi Becali

Celebra impresara Anamaria Prodan s-a numarat printre invitatii de seama de la nunta ce cinci stele a fiicei lui Gigi Becali. Si… nu mai este un secret pentru nimeni ca extravaganta vedeta are o relatie speciala cu patronul de la FCSB, dar si cu familia lui. Astfel, in urma cu doua seri, vedeta nu s-a uitat deloc la bani cand a decis suma pe care sa-i puna in plic pentru fericitii miri! Peste 10.000 de euro le-a oferit fosta prezentatoare TV ca dar de nunta Teodorei si sotului ei, Mihai Mincu, au marturisit surse apropiate ale mirilor.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.