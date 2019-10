Cati bani a strans la nunta fiica lui Gigi Becali. Teodora si Mihai Mincu isi pot cumpara 15 apartamente din dar

Sambata, 12 octombrie, Teodora, fiica cea mare a lui Gigi Becali, s-a maritat cu Mihai Mincu. Invitatii au petrecut pana in zori, patronul FCSB a dansat ca in zilele bune, a plans de emotie la discursul fiicei si a impartit bani ospatarilor. Acum, evenimentul a ramas doar o amintire frumoasa, dar si unul in urma caruia mirii au fost extrem de castigati, atat de castigati incat isi pot cumpara 15 apartamente din dar.

Cati bani a strans la nunta Teodora, fiica lui Gigi Becali

Teodora, fiica cea mare a patronului clubului FCSB, s-a maritat sambata, 12 octombrie, cu Mihai Mincu. Gigi Becali a facut spectacol la nunta lor. Latifundiarul a urcat pe scena, a furat microfonul si a cantat cateva versuri alaturi de cantaretul sau preferat de muzica machedoneasca, Pindu. Mai apoi a plans la discursul Teodorei, cand a auzit ca ii multumeste pentru viata frumoasa si educatia aleasa oferita.

Dupa ce a rupt ringul de dans ca odinioara, Becali a simtit sa rasplateasca toti ospatarii care au facut ca evenimentul sa fie ca la carte. Afaceristul i-a aliniat si le-a oferit fiecaruia 200 de euro. Acum ca evenimentul a ramas doar o amintire, s-a facut bilantul, care a dat tare bine. Desi Becali a declarat la Romania TV ca nunta fetei nu e una cu ”mare, mare fast”, din contra, una simpla, invitatii au facut-0 speciala prin darul lasat.

Mesenii, darnici cu proaspatul cuplu casatorit

Reamintim ca printre nuntasi s-au numarat Mitica Dragomir, Videanu, Hrebenciuc, Mihai Stoica, Anamaria Prodan, astfel ca atentia lasata in cutia cu pricina nu putea sa fie mai prejos. Potrivit wowbiz.ro, mirii au fost multumiti in final, caci nimeni nu a pus in plic mai putin de 5.000 de euro. Dupa un calcul, daca au fost prezenti 400 de oameni, dintre care majoritatea familii, la nunta s-ar fi strans peste un milion de euro, suma mai mult decat buna pentru un nou cuplu format…care ar dori sa isi cumpere 15 apartamente.

