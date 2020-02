Noua emisiune a familie Prodan-Reghecampf, „Prodanca si Reghe: Pretul succesului”, a debutat in acest weekend pe micile ecrane si se pare ca a avut un succes neasteptat. Se pare ca suma de bani pe care familia o incaseaza pentru acest reality-show este una imensa.

Cati bani castiga familia Prodan-Reghecampf din noua lor emisiune

Se pare ca pentru a fi filmati toata ziua, Ana Maria Prodan si familia ei primesc in jur de 150.000 de euro. Acesti bani sunt impartiti intre toti cei din familie care ajung sa fie filmati, dupa cum a declarat chiar Ana Maria.

„Toti au vrut cota parte din onorariu pentru ca filmeaza si ei si mi se pare corect. In perioada cat filmam, incasam. Lucru care este ok si sunt fericita ca sunt asa si ca inteleg ca nimic nu este gratis in viata asta, nici macar aerul pe care il respiram”, a declarat impresara, care este si reprezentatul oficial al familiei Prodan-Reghecampf.

„Sa stii ca, din familia noastra, eu sunt cea care coordoneaza tot ce inseamna PR, adica eu am fost cea care a facut toate lucrurile astea pentru ca eu nu am avut PR niciodata, mi-am calculat singura ce pasi trebuie sa fac si cum trebuie sa arate tot”, a povestit impresara.

Se pare ca nu toti cei din familie sunt foarte incantati sa fie filmati non stop. De exemplu, fiica Anei, Rebecca, este o fire foarte timida si acest reality show nu ii face foarte mare placere. In schimb Laur Jr. este foarte incantat.

„Bebe (n.r. Laur Jr) este singurul care este 100% Anamaria in miniatura. Deci el poate oricand, este disponibil, familiarizat cu camerele de filmat, n-are niciun fel de treaba. Sarah are, sa zicem, un fel de cod impus de catre antrenoarea ei si de catre liga in care joaca, nu poate sa apara oricand, oricum, sa faca diferite chestii.

Rebecca este cea mai timida dintre noi toti, cu toate ca ea merge pe podium. O sa vedeti ca ea tot timpul spune sa nu o mai filmam, ca nu e ca mine persoana publica. Luca este ok, nu-l intereseaza. Laur s-a obisnuit in toti anii trecuti. Pe Nuti o cunoasteti, s-a obisnuit si ea”.

