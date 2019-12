Cati bani ia Maria Dragomiroiu pentru un singur concert?

Este una dintre cele mai indragite, dar si cerute artiste de la noi din tara. Repertoriul sau este foarte bine cunoscut de toti romanii, astfel ca artista nu duce niciodata lipsa de concerte. Haideti sa vedem, asadar, cati bani ia Maria Dragomiroiu dintr-un singur concert!

Maria Dragomiroiu, pensie mica, onorariu mare

Acum cateva luni, o stire legata de artista facea inconjorul presei. Era vorba despre valoarea pensiei artistei, dupa o viata intreaga pe scena. Maria Dragomiroiu marturisea, pe atunci, ca incaseaza lunar doar… 1.200 de lei. „Eu am iesit la pensie de o luna de zile si, dupa 40 de ani de munca, am 1200 lei. Cam cum as putea sa traiesc eu? Eu, care am daruit atata bucurie oamenilor care imi asculta cantecele? Cum sa traiesc cu 1200 de lei?„, zicea ea pe atunci.

Cati bani ia Maria Dragomiroiu dintr-un singur concert

De curand, s-a aflat si onorariul perceput de artista in cazul unui eveniment special precum nunta ori botez. Vedeta a marturisit ca ea cere intre 1500-2100 de dolari, per eveniment. Cu mult mai mult, asadar, fata de pensia pe care o primeste de la stat. De altfel, firma pe care o detine, specializata pentru activitati artistice, a avut cu un an in urma un profit de 30.000 de euro.

