Cati bani ii da Andreea Marin femeii care ii gateste si ii face curatenie in casa

Andreea Marin este o femeie indepedenta, care a aratat de fiecare data ca se poate descurca fara sprijinul unui barbat in viata sa.

Vedeta se ocupa de proiectele profesionale, dar si de viata personala. De cele mai multe ori evenimentele si, asa cum spuneam, proiectele o tin de parte de casa, astfel ca vedeta solicita sprijinul unei persoane pentru a avea grija de locuinta sa.

Andreea Marin apeleaza la o tanara in care are incredere, iar aceasta o ajuta cu mancarea si cu treburile casnice. Andreea Marin ofera o suma modica tinerei care ii face mancare. Astfel, Andreea Marin o recompenseaza pe tanara care ii gateste si face curat cu suma de 50 de lei.

In plus, vedeta a fost foarte darnica cu tanara pentru ca i-a pus la dispozitie apartamentul sau dintr-o zona centrala a Capitalei, in care ea a stat in urma cu mai mult timp, potrivit Antena 3.

