Cati bani incaseaza Andreea Mantea ca sa filmeze in Turcia! Kanal D i-a marit salariul

Andreea Mantea e de luni bune in Turcia, mai exact la Istanbul, acolo unde se filmeaza show-ul „Puterea dragostei”, emisiune matrimoniala in care mai multi concurenti isi cauta dragostea inchisi intr-o casa. Vedeta pare sa se fi acomodat extrem de bine in metropola din Turcia, iar presa scrie ca nu se va intoarce curand la Bucuresti.

Cati bani primeste Andreea Mantea de la sefii Kanal D

Sefii de la Kanal D au ademenit-o pe prezentatoare cu un contract care ii ofera toate conditiile, iar la acest contract se adauga o marire de salariu importanta. Tocmai de aceea, vedeta prefera sa ramana la carma show-ului, unul dintre putinele cu care postul de televiziune mai are cat de cat audienta, dupa esecul rasunator al celui de-al treilea sezon Exatlon.

Initial, producatorii turci i-au promis brunetei ca va filma emisiunea in Romania, insa pentru ca audientele din primul sezon au fost peste asteptari, s-a inceput imediat filmarea noului sezon. Conform libertatea.ro, salariul Andreei se apropie vertiginos de 20.000 de euro pe luna, o suma mare chiar si pentru piata televiziunilor din Turcia.

20.000 de euro pe luna plus conditii de lux

Dar asta nu e tot! Pe langa cei 20.000 de euro pe care ii ia luna de luna, vedeta se bucura si de cazare gratis. Aceasta traieste alaturi de fiul ei, David, intr-un duplex luxos unde are servitori care ii fac toate poftele. Andreea nu trebuie sa faca decat audienta, caci turcii o tin in puf: una dintre angajatele de la duplex ii face mancare, cealalta curatenie. Sa tot ai un asemenea job!

