Cati bani primesc Vulpita si Viorel pentru a aparea la Acces Direct

Vulpita si Viorel sunt doua personaje care apar de mai bine de sase saptamani la Antena 1 in emisiunea „Acces direct”. Initial cei doi s-au prezentat in emisiunea prezentata de Mirela Vaida pentru a reclama un presupus viol pe care Vulpita l-ar fi suferit.

Ulterior s-a aflat de fapt ca barbatii pe care femeia ii acuza erau amantii acesteia si nici vorba de agresiune sexuala. Si asa a inceput o telenovela care pare sa nu se mai termine.

Asaltati de comentarii rautacioase venite din partea publicului, Mirela Vaida a declarat intr-o emisiune extrem de suparata ca nu este vina ei ca telespectatorii „Acces Direct” urmaresc emisiunea si se lauda ca peste 2 milioane de oameni urmaresc povestea lor.

Cazul a ajuns si-n atentia CNA, care nu poate interzice prezenta lor in emisiune, dar acuza postul ca ii pun pe cei doi intr-o postura degradanta si vorbesc despre viol si inselat in plina audienta la care au acces si copiii.

Toata lumea se intreaba daca cei doi primesc bani pentru ca sunt prezenti in emisiunea de la Antena 1, iar sursele HUFF.ro au aflat ca acestia sunt platiti cu 1500 de lei pe saptamana.

La asta se adauga si beneficiile pe care le au din partea emisiunii. Acces direct si Antena 1 le asigura cazare la un hotel, transport in toate locatiile in care ii pun sa faca diverse lucruri si desigur niciun weekend fara vreo plimbare in afara Bucurestiului.

Veronica si Viorel Stegaru nici ca se mai lasa dusi acasa cu asa beneficii la care doar au visat in satul lor natal Blagesti.

Rand pe rand la televizor au fost invitati si presupusii violatori, Marian a venit in incercarea de a demonstra ca Vulpita are de fapt un copil cu el, iar zilele trecute a venit chiar si mult disputata mama soacra care a venit sa-i cheme acasa pe Viorel Stegaru, fiul ei si Veronica Stegaru nora acesteia.

Zeci de persoane s-au mobilizat pe retele sociale si au organizat petitii, dar si sute de reclamatii catre CNA prin care cer Antenei 1 sa nu mai difuzeze telenovela Vulpita si Viorel.

