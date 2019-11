Cati bani scoate DGAS Constanta pentru cadourile de Craciun pentru prescolari si scolari (document)

Direcția Generală Asistență Socială Constanța a atribuit un contract pentru „achiziția de cadouri prilejuite de sărbătorile de iarnă pentru preșcolarii și școlarii din municipiul Constanța - defalcate pe loturi”. Societatea care se va ocupa de furnizarea cadourilor este Grup Editorial Litera.Obiectul contractului: "Autoritatea contractanta va incheia, in urma aplicarii procedurii de atribuire, un contract de furnizare pentru fiecare lot in parte prin care se vor acorda cadouri anuale prilejuite de sarbatorile de iarna pentru pre?colarii ?i ?colarii din municipiul Constanța, astfel:Lot 1 - Cod CPV - 2211000-4 - Pachete Pentru copii cu varsta cuprinsa intre 3-5 ani,Lot 2 - Cod CPV -2211000-4 - Pachete Pentru copii cu varsta cuprinsa intre 6-10 ani;Lot 3 - Cod CPV -2211000-4- Pachete Pentru copii cu varsta cuprinsa intre 11-14 ani;Autoritatea contractanta va atribui un contract de furnizare, cu o durata de la data semnarii de ambele par?i si pana la indeplinirea tuturor obligatiilor asumate prin contract.Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar ?i concret tuturor solicitarilor de clarificare in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.Valoarea totală a contractului, fără TVA, este de 926.250 lei.Societatea Grup Editorial Litera a fost înființată în anul 2010, în sector 1, București.Potrivit Registrului Comerțului, capitalul social subscris este 300 lei, integral vărsat, compus din 30 părţi sociale, fiecare a câte 10 lei.Asociații societații, care se ocupă cu comerţ cu ridicata nespecializat, suntșiAdministratorul societății este Marin Vidrașcu.Pe anul 2018, societatea a înregistrat o cifră de afaceri de 66.594.758 lei, un profit de 8.939.588 lei și un număr mediu de 187 salariați.În secţiunea „Documente“ puteţi consulta anunţul de atribuire a contractului, de pe licitatiapublica.ro.