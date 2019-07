Cati elevi au luat Bacalaureatul in comuna in care nici primarul nu are diploma: Poti sa reusesti in viata si fara acest test

ion birca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La Liceul Tehnologic Turburea, din judetul Gorj, localitate in care primarul nu a reusit sa obtina diploma, desi are 55 de ani, au promovat bacalaureatul doar doi aboslventi. Edilul Ion Birca a declarat, luni, pentru corespondentul MEDIAFAX, ca „poti sa reusesti in viata si fara acest test”. Doar doi dintre cei sase elevi ai liceului din Turburea, care au sustinut, in aceasta luna, Bacalaureatul, au promovat examenul, in timp ce alti trei absolventi nici nu s-au prezentat sa sustina testul. Nici primarul nu are diploma de bacalaureat, insa sustine ca este esential, pentru ca, fara Bac, absolventii nu prea au ce face cu liceul. EXCLUSIV! Rezultate preliminare BAC 2019 la Iasi! Numar impresionant ...