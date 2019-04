Cati ieseni au donat astazi sange! Rezultate notabile in cadrul campaniei "Doneaza sange, fii erou"

Centrul De Transfuzie Sanguina din Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Campania "Doneaza sange, fii erou" organizata in aceste zile la CRTS Iasi a adus astazi nu mai putin de 100 De donatori la unitatea medicala. Acest numar este incurajator, avand in vedere ca in ultimele luni, media zilnica a donatorilor a fost de aproximativ 50 de persoana. Campania va fi derulata si vineri! "Se spune ca toate eforturile, la un moment dat, sunt rasplatite! Astazi Centrul De Transfuzie Sanguina din Iasi a fost oaspetele a unui numar impresionant de donatori, acesta situandu-se in jurul cifrei 100! Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...