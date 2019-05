Cati invitati sunt asteptati la nunta fetei lui Gigi Becali! Cifra e incredibila

Teodora Becali, fata cea mai mare a lui Gigi Becali, se va marita anul acesta cu Teodor Mincu, in varsta de 28 de ani, un tanar machidon provenit dintr-o familie instarita.

Gigi Becali a fost de acord cu dorinta fetei, mai ales ca viitorul ginere a trecut „testul”: „Are peste 1,85 metri inaltime, exact asa cum imi place mie”.

Gigi Becali asteapta un numar record de invitati la nunta fetei lui. Circa 700 de persoane sunt pe lista pentru acest eveniment, a anuntat telekomsport.ro.

Gigi Becali a primit interzis de la fiica sa sa „dea din casa”, asa cum ii este obiceiul.

„E adevarat ca in octombrie o sa facem nunta. In Bucuresti o facem. Mai multe nu vreau sa spun, ca nu doresc ei si vreau sa le fac pe plac. Eu i-am zis Teodorei: tata, faci ce vrei, nu ma mai intereseaza. Am incredere ca va face numai bine”, a spus Gigi Becali.

Gigi Becali a dorit sa asculte la nunta fiicei sale o anumita formatie de muzica machidoneasca, numai ca artistii fusesera antamati anterior de alti nuntasi. Gigi Becali le-a platit 20.000 de euro ca sa „elibereze” formatia.

