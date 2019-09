Cati oameni trebuie sa mai moara. Lege pentru pensionarea medicilor si asistentelor

Tudor Ciuhodaru google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cazul asistentei in varsta de 45 de ani, de la Spitalul "Sf. Spiridon" din Iasi, care a murit dupa ce a iesit din schimbul trei, in drum spre casa, readuce in discutie o problema a carei rezolvare a fost propusa de mai mult timp de medicul iesean Tudor Ciuhodaru, a carui initiativa legislativa insa a fost respinsa de Parlament. Medicul iesean propunea ca medicii si asistentele sa poata iesi la pensie inainte de varsta legala, fara penalizari, tinandu-se cont la vechime de orele suplimenatre prestate. SOCANT! O asistenta de la Spitalul "Sf. Spiridon" a murit de la stres si epuizare. Confesiunile colegilor despre moartea care a scandalizat lumea medicala din Iasi "Sindromul bur ...