Catina, regina imunitatii. Cum faci sirop de catina la tine acasa si ce afectiuni previne

Catina este un arbust fructifer ale carui beneficii se cunosc inca din antichitate. Se pare ca ar fi originara din Asia de Sud, iar chinezii o folosesc de peste 2.000 de ani in medicina traditionala;

In Romania, catina creste in mod salbatic in zona subcarpatica din Moldova si Muntenia, din bazinul Siretului si pana la Olt.

Fructele de catina pot fi consumate ca atare, in starea lor naturala, pot fi preparare cu miere sau sucul lor poate fi diluat cu apa.

Catina are atatea proprietati incat poate face cat o mie de medicamente la un loc.

Fructele de catina sunt cele mai bogate in vitamina C naturala, precum si in vitamina E, vitamina A, K, F, P, complexul de vitamine B, proteine, calciu, magneziu, fier, sodiu, potasiu, betacaroten, ulei, celuloza.

Cum ne ajuta acestea organismul?

Aceste fructe sunt o adevarata bomba de vitamine pentru organismul nostru

CATINA este un excelent imunostimulator, cicatrizant, antiinflamator, anticancerigen, astringent, antibiotic;

Este folosita in prepararea diferitelor creme, in industria cosmetica, farmaceutica etc.

Indicatii terapeutice:

afectiuni ale ficatului

raceala si gripa

depresie

anemie

cancer

ulcer

gastrita

afectiuni cardiovasculare

artrita

hipertensiune

anemie

nevroze

spasmofilie.

Pentru a profita la maxim de proprietatile exceptionale ale catinei, cea mai buna modalitate este aceea de a folosi catina macinata fin cu o rasnita si apoi tinuta sublingual timp de cateva minute pentru ca substantele active din planta sa fie astfel asimilate in mod direct in organism.

Este indicat sa se procedeze in acest mod de trei ori pe zi, consumand cate o lingurita de catina macinata de fiecare data.

Rezultatele unei astfel de cure nu vor intarzia sa apara, organismul va fi vitaminizat si revigorat foarte repede, iar sistemul imunitar va fi puternic stimulat, ajutand extraordinar de mult atat la vindecarea unor afectiuni deja existente, dar si la prevenirea multor boli.

Ce se poate obtine din catina?

Ulei, sirop, dulceata, pulbere din coaja de catina, tinctura, pulbere de fructe uscate de catina.

I se spune si ginsengul romanesc, dar si cel mai bun vaccin antigripal.

Daca v-am facut curiosi, va indemn sa treceti iarna ce vine cu ea – cate o lingura de catina cu miere pe stomacul gol in fiecare dimineata – iar in martie-aprilie sa trageti singuri concluziile acestor fructe atat de laudate.

Mai degraba medicament decat aliment, siropul asta n-ar trebui sa va lipseasca din casa mai ales daca aveti copii la varsta gradinitei, ei fiind cei mai predispusi la raceli in sezonul rece.

Reteta – Sirop de catina cu miere

Ingrediente: 1/2 kg catina si 500 gr miere de albine naturala.

Mod de preparare:

Curatam bobitele de catina de codite si le spalam in cateva ape apoi le lasam la scurs. Punem catina impreuna cu mierea in vasul de la blender. Aveti grija sa schimbati cutitul de metal cu cel de plastic deoarece catina oxideaza foarte usor. Mixam pana obtinem o pasta.

Dam pasta obtinuta printr-o sita ca sa separam astfel semintele si cojile si sa obtinem doar siropul. Daca este cazul la final puteti sa mai strecurati printr-un tifon.

Punem in sticle siropul obtinut si lasam la macerat. Pastram siropul la frigider. se administreaza dimineata pe stomacul gol.

