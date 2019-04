Catinel Menghia  a SOCAT cu noul look. Vezi cum arata vedeta - FOTO 

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fotomodelul Catrinel Menghia si-a facut o schimbare de look. S-a facut blonda si are acum parul scurt. Fanii au reactionat imediat la fotografiile postate de vedeta pe o retea de socializare. Catrinel Menghia a devenit mama. Iata cum arata fetita fotomodelului "Iti sta bine blonda", „Minunata", „Blonda... nu stiu ce sa zic. E greu sa fii blonda", „Wow, e peruca?", „Exista vreo culoare de par care sa nu-ti vina bine?", „Este incredibil cat de bine poate sa-ti stea blonda", „Adorabila", „E peruca, nu?", „Frumoasa culoare de par", sunt doar cateva dintre mesajele primite de Catrinel. Catrinel Menghia are 33 de ani, iar in februarie a d ...