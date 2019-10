Catre o politica externa pro-activa in noul mandat prezidential

Sintetizate expresiv in Constitutia Romaniei la art. 80 si 91 (rolul si, respectiv, atributiile presedintelui), prerogativele prezidentiale in domeniul politicii externe au generat in repetate randuri controverse care au impus precizari mai ample, clarificari si chiar decizii ale Curtii Constitutionale, prioritar pentru o mai buna delimitare intre atributiile presedintelui si cele ale premierului Romaniei.