Catre o stare de urgența permanenta?

Vlad Drăghicescu (corespondență specială) În Germania, măsurile guvernamentale de combatere a pandemiei nu doar că revin, ci și se înmulțesc. Interzicerea ieșitului din case între anumite intervale orare, restricționarea contactelor între oameni și îngreunarea călătoriilor (inclusiv cele în interiorul țării) ridică însă o întrebare existențială la care clasa politică germană evită să răspundă: până când? […]