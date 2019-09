Catrinel Menghia a slabit 15 kg in sapte luni. A STRALCUIT pe covorul rosu

Catrinel Menghia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Catrinel Menghia, care pe 1 octombrie va implini 34 de ani, arata senzational la sapte luni de cand a adus-o pe lume pe micuta Caroline. A reusit sa dea jos 15 kilograme, revenind la silueta de odinioara, dovada stand si recentele sale fotografii de la Festivalul de Film de la Venetia, Italia, tara in care locuieste alaturi de fiica si de logodnicul ei, producatorul de film Massimiliano Di Lodovico. Catrinel Menghia, nascuta in Romania si stabilita in Italia, traieste din imagine, asa ca a avut grija, dupa ce a devenit mamica, sa revina rapid la silueta care i-a bagat in cont sute de mii de euro, in cei 17 ani de activitate in lumea modei, filmului si a publicitatii. „La Gomera”, de Corne ...