Catrinel Menghia vorbeste pentru prima oara despre divort! Ce spune modelul despre barbatul care a inselat-o

catrinelmenghia

Cu toate ca e frumoasa si are o intreaga lume la picioare, se pare ca viata ei nu a fost chiar asa usoara! Catrinel Menghia a vorbit pentru prima data despre divort. A plecat noaptea de acasa fara nimic, dupa ce a aflat ca barbatul cu care a fost casatorita timp sapte ani a inselat-o cu mai multe femei.

Atunci cand focul iubirii dispare lasa in urma o durere mare! Catrinel Menghia, una dintre cele mai apreciate fotomodele de origine romana, a trecut printr-o perioada dificila in urma cu cativa ani atunci cand la doar 26 de ani s-a confruntat cu un divort! Cu toate ca din exterior parea ca are toata lumea la picioare si o frumusete izbitoare, se pare ca lucrurile nu stateau chiar asa.

"M-am indragostit asa de el si de situatie, avea un copil mic. Ma pacalea pe mine ca de fapt fetita sta mai mult cu el ca mama nu prea o vrea. Eu vedeam o familie pregatita a mea. Au fost sapte ani frumosi de casnicie si dupa aceea s-au intamplat niste lucruri!", a spus Catrinel Menghia, la radio.

A lasat totul in urma, fara sa ii mai pese de nimic. S.a simtit tradata si dezamagita. Si-a dat seama ca in toti acei ani a trait in minciuna.

"Cand am iesit din casa in noaptea cu pricina am stiut ca nu am sa ma mai intorc. Am aflat ca in ultimii doi ani din viata, totul s-a intamplat printr-un mail spart. Am fost dezamagita, nu era una, erau multe. S-a intamplat prea repede si am fost dezamagita!", a mai spus Catrinel Menghia.

Si daca e sa privim in prezent, putem sa ne dam seama cu usurinta ca trecutul tumultos a ajutat-o pe Catrinel Menghia sa ajunga astazi o femeie puternica, implinita si independenta.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.