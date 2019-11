"Cautam eroii dintre noi" - Ai un teren greu de valorificat in Sectorul 3? Doneaza-l! Primaria il transforma in parc!

(P) Intr-un oras din ce in ce mai aglomerat si poluat, spatiul verde reprezinta una din principalele resurse de care avem nevoie. Sectorul 3, cunoscut ca Sectorul Verde, se situeaza pe primul loc in clasamentul sectoarelor din Bucuresti in ceea ce priveste suprafata de spatiu verde. In 2014, in cadrul galei "Best Cities Awards", Sectorul 3 a primit premiul pentru "Cel mai verde sector din Bucuresti".