Cautarea fetelor disparute, reluata la Caracal

Șeful DIICOT, Felix Bănilă, a declarat miercuri, într-o conferință de presă, că victimele lui Gheorghe Dincă, Alexandra și Luiza, trebuie căutate în afara curții, chiar dacă bărbatul spune că le-a omorât pe cele două fete, după ce le-a răpit și violat. Întrebat dacă a fost percheziționată toată casa lui Gheorghe Dincă, curtea și gropile cimentate,