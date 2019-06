Cautarile pustiului de 13 ani, disparut in apele Jijiei, continua. In ciuda eforturilor depuse, trupul copilul este de negasit

copil inecat manzatesti google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Joi, 13 iunie 2019 la Iasi, al cincilea suflet a fost inghitit de ape, in mai putin de o saptamana. In localitatea Manzatesti, un copil de doar 13 ani a fost inghitit de apele Jijiei. Baiatul a fost cautat de pompieri si de scafandri ore întregi, dar fara rezultat. Martorii spuneau ca l-au vazut pe baiat intrând în apa, dar ca nu l-au mai vazut iesind. Acesta fusese la scoala ziua si petrecuse alaturi de colegi. Blestem cazut peste o familie din Iasi! Pusti de 13 ani, disparut in apele Jijiei. Le-a spus colegilor ca se sinucide, dupa ce a aflat ca va ramane repetent. Ipoteza este exclusa de familie! FOTO, VIDEO Pompierii impreuna cu scafandrii continua cautarile copilului. N ...