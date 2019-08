Cautiune uriasa pentru directorul Oracle Romania - SURSE

oracle google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Directorul general Oracle Romania, Sorin Mindrutescu, a fost plasat de procurorii DNA sub control judiciar pe cautiune in valoare de 500.000 de euro, au precizat surse judiciare. Surse judiciare au precizat ca Sorin Mindrutescu este sub control judiciar pe cautiune, dupa ce a fost audiat de procurori. Cautiunea stabilita este de 500.000 de euro. O cunoscuta corporatie, tinta procurorilor DNA! Ce s-a intamplat Directorul general Oracle Romania, Sorin Mindrutescu, s-a prezentat, miercuri seara, la sediul DNA pentru audieri, dupa ce procurorii DNA au facut perchezitii la sediul companiei, intr-un dosar care vizeaza suspiciuni de fapte de coruptie in cadrul unor contracte. „Compania Oracle nu este parte di ...