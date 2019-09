Caz de malarie la Iasi! Un barbat a fost internat de urgenta la Spitalul de Boli Infectioase

malarie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat in varsta de 43 de ani care s-a intors recent dintr-o calatorie din Coasta de Fildes a ajuns direct la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi. Barbatul, in varsta de 43 de ani a fost diagnosticat cu malarie si a fost internat la Sectia de terapie intensiva. Conform medicilor acesta a lucrat sase luni de zile in Coasta de Fildes si cand a revenit in tara a inceput sa se simta rau. Initial, barbatul a crezut ca este vorba despre o simpla raceala, dar in cele din urma dupa ce starea de sanatate s-a agravat, a apelat la ajutorul medicilor. Dupa un set de analize, medicii au ajuns la concluzia ca acesta are malarie. In prezent, pacientul este in stare grava si este internat in Sectia de terapie intensiva d ...