Caz de meningita la liceul ''Gheorghe Lazar'' din Bucuresti. O eleva a decedat

1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); A decedat eleva care avea meningita, la Matei Bals, potrivit unor surse din spital. JIn alta ordine de idei, joi dimineata, DSP Bucuresti a primit o informare cu privire a unui caz de meningita meningococica fulminanta la Liceul Gheorghe Lazar. Imediat, medici din cadrul compartimentului de epidemiologie s- au deplasat la liceu si au inceput ancheta epidemiologica. Au fost luate si primele masuri, respectiv s- a administrat tratament profilactic contactilor si s-au luat exudate faringiene. Urmeaza ca vineri sa fie realizata dezinfectia in tot liceul. O eleva in varsta de 16 ani a decedat dupa ce a fost confirmata cu meningita. ”Informatiile dumneavoastra sunt si informatiile mele. In cursul dimi ...