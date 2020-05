Caz emoționant in Iași! O femeie care are 6 afecțiuni medicale a invins coronavirusului dupa ce s-a infectat in spital

Povestea unei femei din Iași a emoționat zeci de cadre medicale, dar și rudele și prietenii săi! Deși are șase afecțiuni medicale, aceasta a învins coronavirusului după ce s-a infectat în spital. În plus, fosta pacientă cu boala rară din China are 85 de ani și, din cauza vârstei înaintate, dar și a numeroaselor diagnostice, […]

The post Caz emoționant în Iași! O femeie care are 6 afecțiuni medicale a învins coronavirusului după ce s-a infectat în spital appeared first on Cancan.ro.