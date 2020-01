Caz halucinant: doi minori singuri acasa au ramas blocați in imobil dupa ce executorul judecatoresc a pus sechestru pe teren

Caz șocant în județul Argeș. Un executor judecătoresc și jandarmeria au pus joi dimineață sechestru pe un teren. Problema este că pe teren este construită o casă în care se află doi minori și nu mai pot să iasă din casă. Tatăl copiilor, cel executat de fosta lui soție pentru terenul de sub casă, le-a spus executorilor că sunt copii in casa si nu are cum sa mai iasă copiii din casă, dar sechestrul tot a fost pus, cu lacat la poarta si cu blocarea intrarii in casa. In acest moment, copiii minori sunt blocati in imobil.

Avocatul tatalui, Ingrid Alexandrescu, a spus la Antena 3: „Politia a sunat la Protectia Copilului si a anuntat ca in imobil sunt sechestrati minorii. Tatal minorilor, cel executat silit de fosta sotie, a reusit sa sparga lacatul sa ajunga in curte”.

Silviu Mihailescu, tatal copiilor, a declarat și el la Antena 3: „Acum sunt in curtea casei, am spart lacatul in prezenta politiei. A fost legata cu lant de echipa de executori. Eu nu eram acasa, eram in oras, am fost sunat de fiica mea de 13 ani speriata ca sunt oameni prin curte, sa vin repede. Nu am fost nici anuntat, nici notificat cu privire la aceasta actiune, nu am stiut nimic. Am venit urgent, am chemat politia si am venit aici si era jandarmeria cu executaoarea, Emilia Mateescu si cu sotul celei care ma executa, fosta mea sotie si incepusera sa inventarieze nu-stiu-ce prin curte. Au ingradit accesul in casa, nu am cum sa intru in casa de pe acest teren. Le-am spus ca in imobil sunt minori, nu am cum sa scot copiii din casa. Nu este o evacuare din imobil, nu a dispus judecatorul asa ceva, este pentru teren. Titlul executoriu e pe tot terenul de sub casa, dar fara imobil. Fosta sotie e mama uneia dintre minore. Le-am zis (ca sunt copii in casa, n.red.), au spus ca nu ii intereseaza, sa fac o solicitare, sa atac actiunea in instanta. Sa stau 3 luni si apoi sa scot copiii morti?”, a relatat barbatul.