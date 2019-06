Caz incredibil: aceasta fata de 19 ani sustine ca este insarcinata cu Iisus: „Am in mine copilul sfant”! E cutremurator ce au descoperit doctorii in burta ei cand i-au facut o ecografie cu ultrasunete

O tanara din Marea Britanie a devenit cunoscuta in intreaga tara dupa ce a aparut la mai multe emisiuni TV sustinand ca il poarta in pantece pe Iisus.

Haley, in varsta de 19 ani, crede cu tarie acest lucru, desi mai multe teste de sarcina pe care le-a facut au iesit negativ. Fata are o burta proeminenta si spune ca i se intampla extrem de des sa il simta pe cel mic cum se zbate in abdomenul ei.

In cele din urma, pentru a demonstra ca are dreptate, a fost de acord sa faca o ecografie cu ultrasunete. Rezultatele au fost neasteptate. Tanara nu era insarcinata, insa burta ei era extrem de umflata din cauza retentiei de gaze din intestine.

„Ai intestinele foarte dilatate, de aceea ai burta mare. Iar atunci cand spui ca simti copilul miscandu-se in burta, de fapt simti gazele deplasandu-se in interiorul tau. Nu iti mai face iluzii, nu mai minti lumea, nu esti insarcinata, nu porti in tine niciun copil sfant”, i-a spus doctorul.

Cu toate acestea, Haley refuza sa creada acest lucru. „Eu stiu ca sunt insarcinata! Nu imi voi nega copilul, il simt tot timpul. Imi pare rau, domnule doctor, dar nu poti sa il negi pe Iisus”, a spus ea dupa ecografie, spre uimirea tuturor.

Mama tinerei spune ca Haley nu este la primul episod de acest gen. In trecut ea a mai sustinut ca Eminem a lasat-o insarcinata si ca si-a donat un rinichi fratelui ei mai in varsta, lucruri total neadevarate.

