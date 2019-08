Caz revoltator in Giurgiu. Un barbat s-a sinucis dupa ce a sechestrat si violat o fetita de 11 ani

Politie Giurgiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii din comuna Baneasa au fost sesizati, miercuri, de catre un barbat, cu privire la faptul ca vecinul sau s-a spanzurat. O echipa a mers la fata locului si a constatat ca cele sesizate se confirma. „De asemenea, in timpul cercetarilor, la fata locului s-a prezentat o minora de 11 ani care a declarat faptul ca este fata concubinei persoanei decedate si ca, in noaptea de 13/14 august a.c., a fost victima infractiunilor de lipsire de libertate in mod ilegal si viol, comise de barbatul decedat. La fata locului s-a deplasat o ambulanta pentru acordarea de ingrijiri medicale minorei. Cu ocazia examinarii medico-legale a minorei, medicii legisti au stabilit ca aceasta prezinta leziuni specifice ...