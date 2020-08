Caz revoltator la Iasi. Un preot, suparat pe un tanar care i-a facut plangere, l-a parat la enoriasi. "S-a plans parintele ca s-a simtit umilit"

Familia unor tineri jurnalisti din Iasi s-a trezit hartuita la propriu de catre preotul bisericii din vecini. Acesta le-a strigat in microfon, in timpul slujbei de Sfanta Marie, numele si adresa la care locuiesc, in semn de repros dupa ce cei doi jurnalisti au reclamat la politie faptul ca, din difuzoarele bisericii rasuna, de multe ori deranjant, slujba si predica preotilor.