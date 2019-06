Caz socant in Prahova. Cadavru in descompunere gasit de pompieri intr-un apartament. La interventie, o femeie cu afectiuni psihice a sarit de la etajul 8

Politia nu treceti google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O femeie de 61 de ani s-a aruncat, vineri, de la etajul opt al unui bloc din Ploiesti, in momentul in care pompierii si politistii intentionau sa intre in apartamentul acesteia. In locuinta, oamenii legii au gasit cadavrul in descompunere al unei femei de 88 de ani, mama celei care s-a sinucis. Potrivit politistilor prahoveni, vecinii au fost cei care au sesizat autoritatile cu privire la mirosul insuportabil care venea din apartamentul in care locuiau cele doua femei, mama si fiica. Un echipaj de politie s-a deplasat la fata locului, dar, pentru ca nu raspundea nimeni, a fost chemat si un echipaj de la ISU, ca sa ajute la spargerea usii. Vezi si: Socant! Iata cine era tanarul care s-a inecat ...