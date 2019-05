Caz socant in Romania! A murit pe patul de spital, iar familia a fost anuntata la cateva zile dupa deces

spital femeie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Intamplare nefericita in Romania! In Targu-Mures o femeie a murit chiar pe patul de spital. Nimic iesit in comun pana acum, dar rudele pacientei au fost anuntate de decesul femeii avia dupa doua zile. Femeia, care a murit saptamana trecuta, a fost preluata de cele cinci fete ale sale dupa doua zile de la deces. Lucru extrem de grav. Fetele au venit intr-o vizita la mama lor, la spital, unde au aflat cu stupoare ca fiinta cea mai draga lor murise in urma cu cateva zile. Raspunsul medicilor i-a socat pe toti. Singura scuza a lor a fost ca ratacise datele de contact. Numai ca in salonul in care ar fi trebui sa fie mama lor nu mai era nimeni. Femeia murise cu 48 de ore inainte, fara ca nimeni din familia sa ...