Caz SOCANT in Vaslui! Avea doua fete in plasament. Ce i-a facut barbatul uneia dintre ele este INADMISIBIL. Cum a reactionat sotia

Un barbat din comuna vasluiana Giurcani este suspectat ca a abuzat sexual o fata in varsta de 12 ani, pe care o avea in plasament. Potrivit reprezentantilor Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vaslui, barbatul si sotia sa aveau in plasament maternal doua fete, una de 12 si una de 14 ani. SOCANT! Fata de 13 ani, lovita, amenintata si injurata: „Vrei sa te bag in portbagaj, sa nu te mai gaseasca nici ma-ta, nici tac-tu?" - FOTO /VIDEO "Se colaboreaza cu Politia in vederea audierii victimei si a barbatului acuzat de agresiune sexuala. Persoana in cauza este asistent maternal profesionist. Fetita este audiata in prezenta unui psiholog s ...