Caz SOCANT: O adolescenta de 18 ani, amenintata cu cutitul sa intretina relatii sexuale

Un barbat de 56 de ani din comuna bistriteana Livezile a amenintat cu cutitul o tanara de 18 ani noaptea trecuta, in plina strada. Acesta i-a cerut tinerei sa intretina relatii sexuale cu el. Incidentul a avut loc noaptea trecuta, pe o strada din Bistrita, in fata unei societati comerciale. Caz revoltator in Giurgiu. Un barbat s-a sinucis dupa ce a sechestrat si violat o fetita de 11 ani Tanara de 18 ani este din comuna Sieu-Magherus, iar agresorul un barbat de 56 de ani din Livezile. Acesta i-a cerut tinerei sa intretina relatii sexuale, iar cand tanara a refuzat a amenintat-o cu un cutit. Din fericire nu si-a dus planul la bun sfarsit, insa a lasat-o pe tanara fara telefon si o suma de bani.