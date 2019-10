Caz suspect la Inspectia Judiciara: Se incerca ascunderea unei proceduri disciplinare impotriva unui judecator care a sesizat Curtea de Justitie a UE

Inspectia Judiciara a anuntat ca a clasat cercetarea disciplinara pe numele judecatorului Georgeta Ciungan, caz in care se faceau cercetari pentru ca a sesizat Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) in legatura cu deciziile CCR care afecteaza procesele in care sunt implicate acuzatii de coruptie.